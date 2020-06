Cancro: que medidas precisamos para recuperar o atraso que a pandemia trouxe à oncologia?

Qual está a ser a estratégia para recuperar os atrasos que houve em consultas e exames de diagnóstico? Como podemos diminuir as listas de espera para as cirurgias oncológicas? Quando voltarão os rastreios? Qual poderá ser o impacto, a longo prazo, da pandemia nos serviços de oncologia em todo o país?

Estas e outras questões serão abordadas no debate de dia 25 de junho, organizado pelo projeto editorial da Sic Notícias e do Expresso - "Tenho Cancro. E depois?" - que pretende apurar de que forma a pandemia afetou e continua a afetar a oncologia nacional, nas mais diversas vertentes.

O evento contará com a presença de António Sales, Secretário de Estado da Saúde e de alguns dos mais prestigiados especialistas portugueses nesta área, pertencentes ao Conselho de Curadores do "Tenho Cancro. E depois?": Camila Coutinho, da Sociedade Portuguesa de Oncologia; Fátima Cardoso, diretora da Unidade da Mama do Centro Clínico da Fundação Champalimaud; Isabel Galriça Neto, diretora da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital da Luz; José Dinis, diretor do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas; Luís Costa, diretor do Serviço de Oncologia do Hospital Santa Maria; Rui Nogueira, presidente da APMGF; Tamara Milagre, presidente da Evita; Vítor Neves, presidente da Europacolon Portugal; Vítor Rodrigues, presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro; Rosário André, diretora médica da Novartis e Teresa Bartolomeu, responsável de marketing da Médis.

Para acompanhar o debate, que será moderado pela jornalista Sara Pinto, basta aceder ao facebook da Sic Notícias, a partir das 18h.