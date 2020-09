Rastreios do cancro da mama no Norte ainda não começaram: estão à espera do Conselho de Ministros

“Ainda não há uma data concreta” para a reabertura das 19 unidades móveis de rastreio do cancro da mama no Norte. Quem o diz é a Administração Regional de Saúde do Norte, apesar de em agosto ter garantido que a reativação dos dispositivos iria ser feita no início de setembro. Segundo o “Jornal de Notícias”, “falta só” uma coisa: aprovação do orçamento no Conselho de Ministros.

O Presidente do Núcleo Norte da Liga Portuguesa contra o Cancro admite manifestar-se em Lisboa se este impasse continuar. “Se isto não ficar resolvido este mês [como vem agora garantir a ARS], não podemos continuar à espera e irei a Lisboa manifestar-me. Mas não vou sozinho. Levo um conjunto de doentes oncológicos para verem que há pessoas para quem estes rastreios são vitais”, disse Vítor Veloso ao “JN”.

Os rastreios estão há nove meses parados, altura em que o acordo de cooperação entre a Liga e a ARS Norte devia ter sido assinado. Só no Norte, o público-alvo deste programa é de 630 mil mulheres. Segundo a Liga, foram adiados “cerca de 75 mil exames” e as marcações continuam suspensas. Enquanto o “sim” do Conselho de Ministros não chega, Vítor Veloso lamenta: “Vai haver mais mortes por cancro da mama e a repercussão vai ser visível nos próximos anos.”