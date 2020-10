Cancro da mama: Investigadores discutem as formas e os benefícios da prevenção e deteção precoce

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) organiza um Webinar intitulado “Prevenção e Diagnóstico Precoce do Cancro da Mama”, no âmbito do movimento Outubro Rosa, que irá realizar-se no dia 21 de outubro às 10h15, com transmissão ao vivo através da página de Facebook LPCC.

Este Webinar será moderado pela Dra. Carolina Negreiros, Coordenadora do Movimento Vencer e Viver do Norte e terá como convidados Manuel Sobrinho Simões e Isabel Amendoeira, ambos investigadores do IPATIMUP, que irão revelar quais as formas de prevenir e diagnosticar o cancro da mama, os benefícios destas no sucesso do tratamento do cancro da mama e quais são os avanços científicos na investigação desta patologia.

Em Portugal - com uma população feminina de 5 milhões -surgem mais de 6000 novos casos de cancro da mama por ano, 11 novos casos por dia e 4 mulheres morrem, diariamente, com esta doença.

Saiba quais são, segundo a LPCC, alguns dos fatores de risco associados ao cancro da mama:

- O maior fator de risco para o cancro da mama é a idade (80% de todos os tipos de cancro da mama ocorre em mulheres com mais de 50 anos);

- Uma mulher que já tenha tido cancro numa das mamas tem maior risco de ter esta doença na outra;

- As alterações em determinados genes, transmitidas pelos pais, estão na origem de cerca de 5 a 10% dos casos de cancro da mama;

- O excesso de peso aumenta o risco de desenvolvimento de cancro da mama;

- O consumo de tabaco ou o excessivo consumo de álcool estão associados ao desenvolvimento de vários cancros, incluindo o da mama;

- Primeira menstruação em idade precoce (antes dos 12 anos) e uma menopausa tardia (após os 55 anos).