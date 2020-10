"Tenho Cancro. E Depois?" : Série de 5 reportagens no Jornal da Noite da SIC

À semelhança do trabalho desenvolvido no ano passado, o projeto editorial “Tenho Cancro. E depois?”, da SIC Notícias e do Expresso, volta a emitir uma série de cinco reportagens no "Jornal da Noite" de sábado.

A primeira, agendada já para amanhã, aborda a importância do apoio psicológico ao doente oncológico - cerca de 30% dos doentes precisa deste apoio.

Amanhã, mostramos as histórias de Deolinda e Margarida, duas doentes oncológicas que encontraram força e resiliência através das consultas de psicologia, no IPO do Porto.

Numa altura em que a pandemia representa um medo acrescido para este grupo da população portuguesa e em que o isolamento se agravou, é preciso olhar para a saúde mental destes doentes com mais atenção e cuidado.

Apesar da distância recomendada, os hospitais têm tentado responder ao apelo por parte dos doentes oncológicos, através da implementação de novas metodologias.

Apoio psicológico, exercício físico em doentes com cancro, impacto do cancro na vida das famílias e os atrasos nas consultas e tratamentos que a pandemia deixou como legado são os temas principais das cinco reportagens, todos os sábados ( 24 de outubro, 31 de outubro, 7 de Novembro, 14 de novembro e 21 de novembro), no Jornal da Noite da SIC.