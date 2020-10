Saiba mais sobre a AVA, a Assistente Virtual de Apoio ao Cancro

Este assistente automático – vulgo chatbot, que se apoia nas tecnologias de ponta de Inteligência Artificial (IA) da Oracle, tem como objetivo apoiar, orientar e dar informações úteis a todos os que de alguma forma são confrontados com esta doença (pacientes, cuidadores, familiares e amigos). Desde o seu lançamento, a AVA já gerou mais de 95.000 conversações.



Assista à conferência, no próximo dia 5 de novembro, às 10h, e saiba mais sobre esta iniciativa. O projeto AVA é promovido pela SIC Notícias e pelo Expresso, com o apoio da Novartis e da Médis e a colaboração da Liga Portuguesa Contra o Cancro e Sociedade Portuguesa de Oncologia.





Agenda



10h00 – 10h15

Inteligência Artifical ao serviço da Saúde

João Borrego, Solutions Engineering Director, Oracle



10h15 – 10h30

Tenho cancro. Mas não tenho com quem conversar sobre isso.

Filipe Girão, Business Director & Partner, dJomba*



10h30 – 11h15

Fórum de discussão

André Pataco, Gestor de Projeto Customer Experience – Programa Transformação, Médis

Catarina Ramalho, Oncology Communications & Patient Advocacy Head, Novartis

Miguel Pacheco, Head of New Business, Impresa

Moderação: Patrícia Carvalho, News presenter, SIC Notícias



11h15 – 11h30

Encerramento Pode inscrever-se aqui.