Ajude na prevenção do cancro da mama através do digital

As páginas de Facebook da Fundação Ageas e das marcas Ageas

Seguros, Médis, Seguro Directo, Clínica Médis e Mundo Ageas e as

contas de Instagram do Grupo Ageas Portugal, da Médis, da Ageas

Seguros, da Clínica Médis e do Mundo Ageas, bem como o Linkedin

da GoFar, vão criar um movimento solidário, de 29 a 31 de outubro: por cada gosto, na publicação referente à iniciativa, a Fundação Ageas doará um euro, e por cada comentário ou partilha dois

euros, ao Movimento Vencer e Viver da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O Movimento Vencer e Viver do Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro (integrado no “Reach to Recovery International”), fundado em dezembro de 1982, é um Grupo de apoio a mulheres com Cancro da Mama, seus Familiares e Amigos, constituído por um grupo de Voluntárias que também já tiveram cancro da mama e que estão dispostas a dar apoio emocional e

prático àquelas que dele necessitarem.

A iniciativa solidária estende-se também aos cerca de mil e 300 Colaboradores do Grupo Ageas em Portugal. A Fundação Ageas, doará dois euros, à mesma instituição, sempre que os Colaboradores

participem numa reunião, até dia 30 de outubro e via Microsoft Teams, com uma peça de roupa ou um acessório cor de rosa e partilhem uma fotografia nos canais de comunicações internos.