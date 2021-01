Matemática contribui para deteção precoce de pandemias e de desenvolvimento de cancros

Investigadores da Universidade de Coimbra e da Universidade de Eindhoven (Holanda) defendem que, através de uma nova análise de modelos matemáticos, é possível detetar precocemente picos epidémicos e desenvolvimento de diferentes tipos de cancro.

O tema é objeto de um artigo já publicado na Scientific Reports, revista do grupo Nature.

O estudo “descreve o crescimento limitado do número de infeções e/ou células cancerosas, usando modelos matemáticos”, explica Paulo Rocha, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e coordenador da investigação.

“Em epidemias e cancro, problemas semelhantes podem ser resolvidos e sinalizados em tempo útil, usando modelos matemáticos e físicos análogos”, afirma. “Para cancros, o risco crescente com a idade e a dose absorvida de toxinas, que ultrapassam um limite de risco, pode levar ao aparecimento da doença.” Relativamente a epidemias, “o objetivo é detetar, oportunamente, o aparecimento de picos epidemiológicos”, esclarece o investigador, sublinhando que a contribuição desta investigação “não é apenas sobre a sugestão de análise de gráficos em formato log-lin, mas também sobre prevenção – um apelo científico para protetores faciais e máscaras, bem como o distanciamento social, explicado através do modelo de trapping da física de semicondutores, no qual fica patente que o tempo de difusão e a distância são de extrema importância.”

Paulo Rocha nota que “em vez da maneira convencional em que os dados são apresentados de forma linear, nos dois eixos (xx e yy), esta metodologia demonstra que os dados devem ser apresentados num formato logarítmico (no eixo dos yy) e linear (no eixo do xx).” Esta representação – adianta – “permite verificar mais facilmente crescimentos rápidos e atípicos, como é o caso de eventos que levam a picos pandémicos.”

A analogia a modelos de física de semi-condutores comprova, por outro lado, a importância do uso de máscaras e do distanciamento social.

Este estudo, que consiste numa análise multifatorial que abrange “a maior parte dos cancros causados por agentes cancerígenos” prosseguirá para analisar vários máximos em curvas epidémicas, tema de um novo artigo.

Entretanto, o investigador nota que "este artigo científico sugere à comunidade científica que trabalha com este tipo de modelos que passe a usar este formato de análise", especialmente útil na atual situação pandémica, já que permitirá "detetar mais atempadamente quando os picos da pandemia vão surgir".