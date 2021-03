Cancro infantil. A Lei do Esquecimento em debate

Dia 10 de Março, pelas 12h, realiza-se o webinar da Acreditar intitulado Direito ao Esquecimento. Três sobreviventes vão estar à conversa com Miguel Costa Matos, deputado responsável pela apresentação do projecto lei que visa garantir o acesso a seguros a quem teve um diagnóstico de cancro.

A inscrição pode ser feita AQUI.

"Os sobreviventes ainda são discriminados na sociedade e isso é evidenciado no acesso ao emprego, aos seguros e no direito a um seguimento médico consequente e planeado. É necessário que se aprove a Lei do Esquecimento, em vigor em vários países europeus, a qual permitirá a sobreviventes de cancro poder fazer a sua vida em igualdade de direitos com todos os que não tiveram cancro", defende a associação.

Em Portugal, há cerca de 400 novos casos diagnosticados por ano e a taxa de sobrevivência é de 80%.