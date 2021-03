Há uma nova associação para doentes de melanoma

Natacha Vaz Liti é a presidente da Associação Melanoma Portugal (AMP) e a principal responsável pela criação da mesma. “A ideia surgiu pouco depois do meu irmão ter sido diagnosticado com melanoma das mucosas da cavidade oral”, conta Natacha, que apesar de trabalhar na área da saúde sentiu, na época, “enormes dificuldades” em obter informação sobre a doença. “A dada altura comecei a sentir a necessidade de falar com alguém que tivesse passado pela mesma experiência e vi que não havia nenhuma associação específica e senti na pele esta lacuna que existia, no nosso país”, lembra a presidente da AMP. Após várias pesquisas, Natacha descobriu que existia uma rede na Europa, que juntava várias associações dedicadas ao melanoma e pensou, de imediato: “Tenho que trazer isto para Portugal”.

Melhorar a vida destas pessoas, aumentando a literacia em saúde, através da disponibilização de informação credível, foi o objetivo principal de Natacha Vaz Liti ao criar a AMP.

Informar, Unir e Cuidar

A AMP tem três pilares de atuação:

1 - Informar : aumentar a literacia em saúde para melhorar a prevenção, detecção precoce e tratamento. De recordar que, em Portugal, surgem 1000 novos casos, por ano, só de melanoma da pele. Há menos incidência entre os portugueses de melanoma das mucosas (20 novos casos) e da úvea (85 novos casos), o que faz com que haja menos informação disponível devido à raridade destas neoplasias. No site da AMP consegue encontrar informação sobre os diferentes tipos de melanoma.

2 - Unir os doentes: através de uma rede nacional de suporte de doentes, clínicos e investigadores.

3 - Cuidar e Intervir: alavancar a existência de mais tratamentos e incrementar o acesso democratizado a melhores terapêuticas.

Na opinião da presidente da AMP, as associações “são fundamentais” porque agregam a voz isolada de todos os doentes e, todos juntos, fazem com que essa voz se torne mais forte. “As associações de doentes também conseguem combater o isolamento, as fake news, as dúvidas... Na verdade, a partilha de experiências e de dor ajuda muito e torna tudo mais fácil”, acrescenta Natacha Vaz Liti.

Neste momento, o grande objetivo da AMP é identificar doentes, agregá-los e saber exatamente o que precisam - já estão previstas várias atividades que irão decorrer ao longo dos próximos tempos e que serão divulgadas nos diversos canais da associação.

Como contactar a AMP?

Se é doente de melanoma, familiar, cuidador ou se apenas tiver interesse em saber mais sobre esta doença em particular, pode consultar o site, o facebook e o instagram da AMP.



Pode, ainda, tornar-se associado, voluntário ou fazer um donativo para ajudar a instituição, clicando AQUI para entrar em contacto com a AMP.