177 portugueses testaram positivo em campanha nacional contra o cancro colorretal

Durante a campanha "50+", que decorreu de 15 de março a 14 de abril, em 292 farmácias aderentes, foram realizados testes a um total de 4 mil e 190 indivíduos, com idades compreendidas entre os 50 e os 74 anos, na sua maioria mulheres (57%).

Os resultados negativos ultrapassaram os 95%. Já os testes positivos fixaram-se nos 4,2%, em que nestes casos existiu uma recomendação para consulta médica com o objetivo de análise da situação e definição de próximos passos, nomeadamente a realização de colonoscopia, de acordo com as guidelines nacionais.

Isabel Luz, diretora técnica da Farmácia Rainha do Douro, em Carrezeda de Ansiães, uma das farmácias participantes na campanha, comenta que “os utentes se mostraram muito interessados em participar na campanha, principalmente num período como este em que muitos diagnósticos ficaram por fazer”. A farmacêutica destaca ainda a proximidade da rede de farmácias, sublinhando que “estamos perto das pessoas, conhecemos bem os nossos utentes, eles confiam em nós, estamos numa posição privilegiada para este tipo de iniciativas”.

Em termos geográficos, o distrito de Lisboa foi o distrito com maior número de rastreios realizados (2.036), seguido do Porto (436), Setúbal (267), Coimbra (210) e Castelo Branco (197).

“Os resultados da campanha superaram as expectativas, o que reforça a importância desta iniciativa, especialmente num momento em que os rastreios e a prevenção passaram para segundo plano", refere Katrien Buys, diretora de Estratégia, Inovação e Sustentabilidade do Grupo Ageas Portugal, acrescentando que "objetivo passa por continuar a abraçar este tipo de iniciativas e contribuir, de alguma forma, para a melhoria da saúde dos portugueses”.