ASCO'21: Lutar pela equidade nos cuidados de saúde

Equity: Every Patient. Every Day. Everywhere foi o lema que deu o mote à mais recente edição da reunião anual da ASCO'21 (de 4 a 8 de junho) , evento que reúne centenas de especialistas e investigadores responsáveis pelas novas terapêuticas e procedimentos dentro da área da oncologia. Este ano, para além deste fim último que prevalece desde a primeira edição, a iniciativa pretendeu alertar e agir contra as disparidades no atendimento e tratamento dos doentes diagnosticados com cancro, situação que ocorre em todo o mundo e que é fonte indiscutível de injustiça. De recordar que combater as desigualdades no acesso aos cuidados é, também, um dos grandes objetivos do Plano Europeu de Combate ao Cancro lançado em fevereiro de 2021.

Tal como aconteceu no ano passado, o evento realizou-se online devido à atual conjuntura global provocada pela pandemia associada à covid-19. Não obstante, a pandemia não representou um travão à participação em massa por parte da comunidade mundial dedicada a estudar o cancro. No total, foram submetidos mais de 2450 abstracts (apresentados durante o evento) e outros tantos abstracts adicionais que foram publicados apenas online.

Para consultar os trabalhos discutidos e apresentados na 57.ª Reunião Anual da ASCO - ASCO'21 - clique AQUI.

Participação portuguesa

Veja, abaixo, alguns dos trabalhos nacionais que podem ser consultados online no site da ASCO'21 e que representam o contributo de Portugal para o estado da arte da oncologia mundial:

- “Benefits of blood transfusions in palliative care patients with advanced cancer”;

- “Impact of systemic inflammation and sarcopenia on prognosis of metastatic colorectal cancer”;

“Everolimus and exemestane in hormone receptor-positive advanced breast cancer: A comprehensive cancer center’s experience”;

- Clinical experience: FOLFIRI/XELIRI after failure of a fluoropyrimidine/platinum combination regimen in advanced gastroesophageal adenocarcinoma.

- “Association of serum brain-specific protein fragments and brain metastases in patients with metastatic breast cancer”;

- Adult malignancy-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis: Case series;

- Comprehensive real-world evidence research in stage III and IV melanoma: Evaluation of a cohort of patients treated at a Portuguese institution;