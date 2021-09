O maior evento de oncologia da Europa já arrancou e vai trazer novidades promissoras

O maior evento de oncologia da Europa - ESMO 2021 - está de regresso, em formato virtual, para mostrar ao mundo o que de melhor está a ser feito na investigação do cancro.

Serão apresentados 28 estudos de investigação desenvolvidos em Portugal, em forma de poster, sobre os mais variados temas: enfermagem oncológica, cancro da mama em estado precoce, cuidados paliativos, cancro e Covid-19, cancros ginecológicos, entre outros. (Clique AQUI para aceder a todos os estudos).

Além disso, o ESMO 2021 será palco de partilha e debate entre os profissionais, alavancado o progresso desta área, nomeadamente da terapêutica.

Fundação Internacional do Cancro

No primeiro dia do congresso, durante a cerimónia de abertura, a presidente da ESMO, Solange Peters, anunciou que a ESMO irá criar uma instituição, designada de Fundação Internacional do Cancro - International Cancer Foundation (ICF). O objetivo da mesma é o de apoiar todo o tipo de atividades que melhorem a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e o seguimento dos doentes com cancro, podendo assim salvar mais vidas.

Pode acompanhar, no Tenho Cancro. E depois?, as novidades do congresso.