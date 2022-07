Vamos falar? Portugal tem nova estratégia nacional para combater o cancro

Para discutir o novo plano, o Vamos Falar? reúne uma série de entidades numa conversa que pretende ser abrangente e esclarecedora sobre as intenções de Portugal para a próxima década no que ao combate ao cancro diz respeito.

No prevenção , pretende-se, entre outros aspetos, mitigar o risco de exposição ao tabaco ou ao álcool e promover estilos de vida mais saudáveis . E é precisamente em relação ao tabaco que surge uma das propostas mais sonantes: a DGS pretende proibir a sua venda a menores de 21 anos, aumentar o preço do produto em questão e regular os ingredientes presentes .

Colocando o cidadão no centro, a proposta concretiza os objetivos específicos em função de quatro pilares de ação estratégica: o Pilar da Prevenção , o Pilar da Deteção Precoce; o Pilar do Diagnóstico e Tratamento e o Pilar dos Sobreviventes .

A DGS desenhou um novo plano - que recebeu contributos de vários organismos - alinhado com as diretrizes europeias, de forma a dar resposta às necessidades que têm surgido na área do cancro.

Por que razão é que este tema é central?

Numa altura em que propostas que fazem parte da Estratégia Nacional de Luta contra o Cancro ainda não foram aprovadas, estando em discussão pública até ao fim do mês, é fulcral esclarecer a população relativamente a esta temática para que, caso queira, possa participar em consciência. Quais são as principais propostas explanadas no plano? O que é que temos que alcançar até 2030? São estas questões principais que serão respondidas durante a sessão.

Quem são os participantes?

- O evento contará com a presença do especialista Nuno Sousa, em representação de José Dinis, diretor do Plano Nacional para as doenças oncológicas;

- Vários representantes de associações de doentes ligadas ao cancro - entidades que conhecem de perto as necessidades desta população.

Quando, onde e a que horas?

Dia 19 de julho, pelas 17h, no Facebook da Sic Notícias.