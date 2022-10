Nobel da Química e a evolução de medicamentos contra o cancro

O Nobel foi entregue "pelo desenvolvimento da química de cliques e química 'bioorthogonal', anunciou a Real Academia Sueca de Ciências.

O trabalho dos premiados deste ano contribuiu para melhorar os medicamentos contra o cancro, avançou a Real Academia de Ciências da Suécia, acrescentando que a investigação “ultrapassa as fronteiras [da química] e tem um grande impacto na ciência e na sociedade”.

“A química do clique é usada no desenvolvimento farmacêutico, para mapear o DNA e criar materiais mais adequados à finalidade. Usando reações ‘bioorthogonais’, os investigadores melhoraram o direcionamento dos fármacos anticancerígenos”, explicou a academia sueca.

O prémio recompensa trabalhos que “facilitam processos difíceis. A química do clique e as reações ‘bioorthogonais’ trouxeram a química para a era do funcionalismo”, acrescentou.

Segundo a mesma fonte, os vencedores deste ano “estabeleceram as bases para uma forma funcional de química, a química do clique, na qual os blocos de construção molecular são unidos de forma rápida e eficiente”.