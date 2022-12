Em vigor desde janeiro, lei do esquecimento continua na gaveta

A lei prevê que pessoas com determinadas doenças não sejam discriminadas no acesso a créditos e seguros

A lei do esquecimento está em vigor desde 1 de janeiro, mas multiplicam-se as denúncias de que continua a não ser aplicada, de acordo com o jornal “Público”.

O diploma estipula que cidadãos com determinadas patologias ou com histórico clínico de algumas doenças não sejam discriminadas no acesso a créditos bancários ou na contratação de seguros.

Um ano depois da aprovação, o Governo ainda não avançou com o acordo nacional referente ao acesso a crédito e a seguros. Sem isso, a lei não pode ser cumprida.

Veja ou reveja a reportagem que o Tenho Cancro. E depois? realizou sobre este mesmo assunto em setembro do ano passado:

Nesse sentido, o PS e o PAN apresentam esta quarta-feira projetos de resolução, pedindo ao Governo que agilize o processo e salvaguarde o direito ao esquecimento.

As duas propostas recomendam que seja dada prioridade a este tema, de forma a pôr fim à discriminação das pessoas nestas condições.

A lei do esquecimento - também em vigor nos Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo e França - prevê que pessoas com diabetes, cancro, hepatite C ou VIH, entre outros problemas de saúde, não tenham mais dificuldades ou tenham de pagar mais por empréstimos e seguros.