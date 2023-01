Cancro da mama além da cura: o impacto da doença no bem-estar da mulher

Apesar da elevada incidência, quando descoberto precocemente, o prognóstico de cancro da mama revela-se favorável na maioria dos casos, o que contribui para que a taxa de cura ronde os 90%. Não obstante, o que estes números também nos dizem é que existem muitos sobreviventes que se confrontam - durante muitos anos da sua vida - com sequelas físicas e psicológicas causadas pelos tratamentos e pelo processo, normalmente longo e complexo.

Além de serem obrigadas a lidar com o facto de terem um tumor, as doentes de cancro da mama são, muitas vezes, invadidas com dúvidas relacionadas com o seu estilo de vida. Como posso pedir apoio psicológico? O que posso fazer para gostar mais de mim quando me olho ao espelho? Como posso adaptar as minhas relações sexuais a esta nova realidade? São algumas das perguntas que as doentes levam às suas consultas e que, por vezes, fogem à abordagem tradicional adotada pelo médico, mas que são cada vez mais contempladas pelos especialistas que entendem que o bem-estar do doente oncológico vai muito além da cura.

Impacto na sexualidade

Estas mudanças físicas e psicológicas podem afetar também as relações familiares e põem em causa muitas relações ou casamentos. Conheça as histórias de Sofia, Vera e Margarida.

Queda de cabelo e autoimagem modificada

A alteração da auto-imagem é um dos problemas mais comuns entre as doentes oncológicas. Os tratamentos de quimioterapia podem causar queda de cabelo, de sobrancelhas e de pestanas, afetando a autoestima destas mulheres. É por isso que existem técnicas capilares e estéticas especialmente pensadas para este grupo da população. Oiça, no vídeo abaixo, os testemunhos de várias mulheres que sentem na pele o que é ter de lidar com todas estas alterações.

Fatores de risco, sintomas, diagnóstico e tratamento

Recuperamos o CheckUp Seguro com a especialista Maria João Cardoso (cirurgiã-chefe da Unidade de Cancro da Mama do Centro Clínico da Fundação Champalimaud) para esclarecer sobre as principais causas desta neoplasia maligna, respetiva prevenção e tratamentos disponíveis.