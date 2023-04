É possível manter uma vida saudável depois do cancro?

A Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza, amanhã, as Jornadas “Vida Saudável depois do cancro”, nas quais pretende abordar questões relacionadas com a nutrição, o exercício físico, a saúde mental e a literacia associada às doenças oncológicas

A Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Centro e o Centro Hospitalar e Universitário - de Coimbra realizam as Jornadas "Vida Saudável Depois do Cancro", promovidas no âmbito do projeto OACCUs, no dia 15 de abril de 2023, no Auditório do Hospital Pediátrico de Coimbra.



“Esta iniciativa pretende promover uma reflexão sobre os desafios e necessidades dos sobreviventes de cancro para uma vida saudável e para a integração na vida social e laboral”, diz a LPCC.





​É dirigida a jovens sobreviventes de cancro e familiares, profissionais de saúde, investigadores e população em geral interessada nestas temáticas.



Serão abordados os seguintes assuntos: bem-estar psicológico; nutrição; atividade física e haverá, também, testemunhos de pais/cuidadores e sobreviventes de cancro.

O Tenho Cancro. E depois?, projeto editorial da SIC Notícias e do Expresso, une-se a esta iniciativa para transmitir - dia 17 abril - a mesa intitulada “Dar voz aos sobreviventes e cuidadores”.

Quando e a que horas?

Dia 17 de abril, às 17h.

Quem são os oradores?

Ana Teixeira, Pediatra do Serviço de Pediatria do IPO Lisboa e responsável pela Consulta de Sobreviventes de Cancro Infantil;

João Ricardo, cuidador

Bruno Duro, sobrevivente de cancro

Teresa Neves, sobrevivente de cancro

Beatriz Campos, sobrevivente de cancro

Ana Bizarro, sobrevivente de cancro

Como posso assistir?

No facebook da SIC Notícias. Basta clicar AQUI.

Se preferir marcar presença em Coimbra, no dia 15 de abril, saiba que a participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória. Pode consultar o programa completo do evento e inscrever-se AQUI .