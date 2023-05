"É cancro e agora?", o novo livro que pretende desmistificar a doença oncológica

Já tinha sido apresentado no Porto e, ontem, chegou a vez que Lisboa. O livro É cancro e agora? é da autoria de António Araújo, diretor do Serviço de Oncologia Médica do Hospital de Santo António, e de Ana Rita Lopes, nutricionista especializada em nutrição oncológica, e pretende descomplicar o cancro, numa linguagem acessível a todos, de forma a aumentar a literacia da população em geral em relação a esta doença que regista, em Portugal, cerca de 60 mil novos casos por ano.

A principal impulsionadora do livro foi Rita - doente oncológica e a quem o livro é dedicado - que desafiou ambos profissionais a escrever uma obra, com informação fidedigna, que servisse de ajuda a todos os que estão envolvidos no processo, dos doentes aos cuidadores ou familiares. No livro são respondidas questões como: O que é o cancro? Como se desenvolve? Como é que se faz o diagnóstico? Que sinais e sintomas as pessoas podem ter? "Tudo isto são perguntas que os doentes nos colocam no dia-a-dia", conta o co-autor António Araújo.

Também a nutrição tem lugar, assim como questões relacionadas com a saúde mental e sofrimento psicológico associado - com frequência - à doença.

“O livro inclui diretrizes gerais baseadas em evidência”, garante a co-autora Ana Rita Lopes, esperando que este seja um bom aliado para todas as pessoas que precisem de "um auxiliar com uma base científica importante".

António Araújo reconhece que o maior desafio foi “desconstruir a linguagem técnica”, tornando-a acessível.

Para Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saúde - a quem coube a tarefa de apresentar o livro - esta é uma obra que permite que sejam adoptadas “estratégias adequadas” e adaptadas aos doentes durante todo o processo, considerando-o didático e prático.

"É cancro e agora?" é, assim, uma ferramenta de ajuda a todos os que passam pelo cancro, para que o façam de uma forma positiva e, sobretudo, informada.