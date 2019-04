Cancro Hereditário: Saiba o que é a Associação Evita

Um dia, depois de um episódio que a despertou para uma realidade que desconhecia, Tamara Milagre, Presidente da Associação Evita, fez o teste genético e descobriu que tinha uma mutação genética no gene BRCA 1. Enquanto enfermeira, sabia que existiam em Portugal organizações de apoio a pessoas com cancro. No entanto, quando passou por esta situação, percebeu que não havia nenhuma entidade dedicada a orientar os pré-viventes, ou seja, aqueles que apresentam um risco muito alto de desenvolver cancro, mas que ainda não adoeceram. Foi assim que, com a ajuda de especialistas e utentes criou a Evita, para apoiar os doentes de cancro hereditário e as respetivas famílias.