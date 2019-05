Psiquiatria: Os problemas mais comuns dos doentes com cancro

A psiquiatria é uma especialidade da medicina que se tem revelado cada vez mais fundamental no melhoramento da vida do doente com cancro e, também, da vida dos sobreviventes.

No IPO de Lisboa, 20 por cento dos doentes oncológicos e 15 por cento de sobreviventes beneficiam do tratamento e apoio especializado desta Unidade. O serviço acompanha, igualmente, os familiares e cuidadores dos doentes.

Como regressar à vida normal e como encarar a sociedade durante e depois da doença são algumas das questões que mais os atormentam. A Dra. Lúcia Monteiro, psiquiatra no IPO de Lisboa, explica quais são os principais constrangimentos da pessoa com cancro.