"No dia em que o sofrimento do outro não me tirar o sono, deixo de ser enfermeira"

A medicina centra-se cada vez mais no paciente, o que faz com que a enfermagem ganhe relevância na vida dos doentes. Com os números de cancro a aumentar, os enfermeiros especializados na área tornam-se imprescindíveis. Para acompanhar estes números, que crescem de dia para dia, o investimento em cuidados de enfermagem especializados, para benefício dos sistemas de saúde, torna-se primordial.

Dora Franco, enfermeira na Consulta Multidisciplinar de Estudo e Tratamento de Feridas do IPO de Lisboa, lida com este tipo de doentes há quase duas décadas e compreende, como ninguém, as suas necessidades. "No dia em que o sofrimento do outro não me tocar nem me tirar o sono, nesse dia, eu deixo de ser enfermeira", garante.