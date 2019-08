“Nós não somos máquinas, somos humanos, levamos os problemas dos nossos doentes para casa”

Veja ou reveja a segunda reportagem no âmbito do projeto "Tenho Cancro. E depois?" que estreou no dia 26 de agosto, no Jornal da Noite da Sic.

Como é viver uma vida inteira dedicada aos problemas dos outros? Como é lidar com a dor extrema de doentes e familiares? Como é ter de dar a notícia que ninguém gostaria de dar? Cinco profissionais responderam a estas e a outras questões.

A próxima reportagem tem estreia marcada para a próxima segunda-feira, dia 2 de setembro.

Jornalista: Sara Fevereiro; Repórter de Imagem: Rafael Reigota; Editor de imagem: Vasco Vieira