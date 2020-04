Grande número de investigadores portugueses que trabalham na área do cancro estão atualmente impedidos de prosseguir trabalho de campo e laboratorial, devido aos constrangimentos impostos pelo período de contingência do COVID 19.

Numa mensagem dirigida aos sócios, no site da ASPIC, Joana Paredes apela aos investigadores para manter a motivação. Apesar dos constrangimentos do momento atual que não permitem o trabalho em laboratório, é importante continuar a “escrever e rever artigos, pensar em projetos novos, discutir ideias e analisar dados com uma atenção redobrada”, mantendo as reuniões de grupo e a união, refere.

“Infelizmente, a investigação em cancro não pode parar, pois a taxa de mortalidade é muito superior àquela que é provocada pela infeção pelo COVID-19”, alerta. “Mais do que nunca precisamos de estar unidos e de colaborar.”

Leia a mensagem de Joana Paredes aqui.