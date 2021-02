Cancro infantil. "Temos que pensar em como os tratamentos podem vir a ter impacto na qualidade de vida destes que são os adultos do futuro"

João Pedro Lobo, do Instituto Português de Oncologia Francisco Gentil do Porto, é o responsável pelo projecto vencedor da 5ª edição do Prémio Rui Osório de Castro “MELHORAR A ABORDAGEM CLÍNICA DE DOENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS-JOVENS COM TUMORES DE CÉLULAS GERMINATIVAS DO TESTÍCULO: EM BUSCA DE NOVOS BIOMARCADORES E TRATAMENTOS COM BASE EPIGENÉTICA”.

O jovem especialista já tinha sido distinguido pelo Prémio MSD de Investigação em Saúde 2020 e pela Secção Regional do Norte da Ordem dos Médicos e Banco Carregosa, na mesma área de investigação.

Em Portugal, surgem cerca de 400 novos casos de cancro pediátrico, por ano, e a taxa de sobrevivência ronda os 80%.