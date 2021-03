"As associações funcionam como refúgios para os doentes"

O apoio que a APCL presta vai desde a ajuda social à informação e aumento da literacia em saúde por parte de todos os envolvidos, incluindo familiares e cuidadores.

Nesta altura de pandemia, a importância das associações acentuou-se, segundo o vice-presidente da APCL. "As associações são uma espécie de refúgio para os doentes, ainda mais em altura de pandemia. Nós existimos para ajudar os doentes e é para eles que trabalhamos", explica Carlos Horta e Costa.

Aumentar o banco de dadores de medula foi o primeiro objetivo da associação no momento da sua génese, há 19 anos. Hoje, após Portugal ter conseguido o feito de se tornar o segundo país da Europa, e o terceiro do mundo, com mais dados neste banco de dadores, a APCL traçou e desenvolveu outros objetivos. Destacamos os seguintes:

- Apoio Social a doentes e familiares;

- Realização de seminários, webinars e workshops ( de maquilhagem e nutrição, por exemplo );

- Realização de reuniões apenas com doentes e sobreviventes de tumores do sangue, sem a presença de especialistas, o que proporciona uma partilha genuína de testemunhos e promove a entre-ajuda;

- Lançamento de bolsas de apoio à investigação na área da hemato-oncologia ( para mais informação contacte a APCL através de bolsas@apcl.pt );

- Disponibilização de informação segura e credível sobre tumores do sangue.

Para além disso, a APCL está prestes a abrir as portas da sua casa de acolhimento "Porto Seguro", em Lisboa, que se situará muito perto do IPO da capital e do Hospital de Santa Maria. O objetivo é receber doentes e famílias que residam longe do centro de tratamento. No total, a casa terá oito quartos disponíveis.

Ainda este ano, a APCL pretende realizar as suas Jornadas Nacionais, evento que contou com a primeira edição no ano passado, em setembro. "Gostaríamos que estas jornadas se tonassem um marco nesta área da hemato-oncologia", explica Carlos Horta e Costa.

Para estar a par das atividades e para consultar toda a informação que a instituição produz e disponibiliza, visite o respetivo site e redes sociais:

Pode, também, contactar a associação através dos seguintes números de telefone: (+351) 21 342 2204 ; (+351) 21 342 2205 e (+351) 913 461 547 , ou por email, mediante o correio eletrónico da APCL ( geral@apcl.pt ).

Gostaria de ser dador de medula? Saiba o que fazer

Clique AQUI para perceber onde e como pode fazer a sua doação de medula.

Um pequeno gesto pode salvar muitas vidas.