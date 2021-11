"Nos últimos 15 anos, a incidência do cancro do pâncreas aumentou cerca de 50%"

Quais são os grandes desafios do cancro do pâncreas? Com a incidência a aumentar, torna-se urgente conseguir diagnosticar mais precocemente. No entanto, devido ao facto de não existir rastreio implementado, e por este ser um orgão de difícil acesso, o cancro do pâncreas é normalmente descoberto em fases mais tardias. Além do rastreamento, investir em novas terapêuticas é também uma maneira de melhorar o prognóstico.

SINAIS E SINTOMAS

O cancro do pâncreas é, no início, um cancro silencioso. Não obstante, pode dar sinais como, por exemplo, dor abdominal ou emagrecimento.

O QUE FAZER EM CASO DE SUSPEITA DE CANCRO DO PÂNCREAS?

Marcar consulta com o seu médico de família, fazer exames imagiológicos e análises sanguíneas são alguns dos passos a seguir.

FATORES DE RISCO

Tabagismo, consumo excessivo de álcool, obesidade e histórico familiar são os principais fatores de risco, segundo o especialista Ricardo Rio Tinto.