Os Especialistas

Cancro e saúde mental. "As pessoas deveriam ter a possibilidade de aceder a apoio psicológico desde a fase precoce do diagnóstico"

"Cancro e saúde mental" é o tema do mais recente Check-Up Seguro, realizado no âmbito do projeto editorial da Sic Notícias, "Tenho Cancro. E depois?", que conta com o apoio da Novartis e da Médis. A psiquiatra Sílvia Ouakinin é a especialista convidada