A investigação do cancro em Portugal em debate no IPO do Porto

Quais os dados da Investigação oncológica em Portugal? Qual a relevância dos ensaios clínicos? São estes vantajosos para os doentes? São decisivos para os profissionais? Qual o papel da investigação oncológica na sociedade e na economia?

Vamos procurar respostas para estas e outras questões num debate que terá como convidados: Fátima Carneiro - Diretora do serviço de Anatomia Patológica do Hospital de São João, Júlio Oliveira - Medical Oncologist and Clinical Pharmacologist, José Dinis - Diretor do Programa Nacional de Doenças Oncológicas e Fátima Vaz - Coordenadora da Consulta de Risco Familiar de Cancro da Mama e Ovário do IPO de Lisboa.

O debate será transmitido, na íntegra, no Facebook da Sic Notícias e no site oficial do projeto.