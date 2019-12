E depois? Converse com a Ava (3)

A Ava tem inteligência, mas não é um especialista.

A Ava é um assistente automático que, de uma forma conversacional, ajuda a encontrar as informações que precisa relacionadas com o cancro. Mas não é, nem pretende ser, um especialista.

Utiliza Inteligência Artificial para aprender. Com o tempo a Ava compreenderá cada vez melhor as questões que lhe colocam e apresentará conteúdos cada vez mais relevantes.

.

Sugestão de conteúdos

A Ava é melhor forma de encontrar rapidamente os melhores conteúdos do projeto “Tenho cancro. E depois?”. São centenas de reportagens, entrevistas e artigos relacionados com as mais diversas dimensões do cancro – uma excelente fonte para melhor conhecer e entender a doença.

Orientação e encaminhamento

A Ava está ligada a um vasto conjunto de instituições do ecossistema cancro português. Muitas das dúvidas que esta doença levanta encontram a melhor resposta precisamente em associações, organizações e centros de especialidade. E a Ava está cá para orientar e encaminhar.

Apoio para os Cuidadores

A Ava também está aqui para apoiar os Cuidadores de doentes com cancro. É uma boa fonte de informação não apenas em temas como os direitos do cuidador, mas também uma importante ajuda melhor compreender a doença, os desafios que coloca aos doentes – para que quem cuida, possa cuidar melhor.

Uma rigorosa Política de Privacidade

A Ava respeita o novo Regulamento Geral de Proteção de Dados. Os dados recolhidos durante as suas conversas serão única e exclusivamente utilizados para melhorar a qualidade das respostas da Ava, melhorar a sua experiência de utilização e desenvolver estudos estatísticos anónimos. Para conhecer em detalhe a nossa Política de Privacidade, bastas clicar aqui.