Sassoli, candidato do grupo dos Socialistas & Democratas (centro-esquerda), de que faz parte o PS português, venceu hoje a eleição para a presidência do Parlamento Europeu com uma maioria absoluta de 345 votos, anunciou o presidente da assembleia europeia, Antonio Tajani.



"Sassoli é o novo presidente do PE, saúdo-o e convido-o a assumir a presidência", disse Tajani.