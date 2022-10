Brasil registou quase mil casos de varíola dos macacos

O Brasil acumula 978 casos confirmados de Monkeypox, a grande maioria deles no estado de São Paulo, onde foi registado o primeiro contágio do país há pelo menos de dois meses, informou esta quarta-feira o Ministério da Saúde do país sul-americano.

Os dados colocam o Brasil como o segundo país das Américas com mais infeções, atrás dos Estados Unidos (2.881), segundo o último balanço da Organização Mundial da Saúde (OMS), que no sábado declarou a doença uma emergência de saúde.

As autoridades brasileiras relataram o primeiro caso de Monkeypox a 8 de junho num paciente de 41 anos que chegou à cidade de São Paulo após uma viagem à Espanha, o país mais afetado pelo surto (com 3.596 casos confirmados).

Em menos de 2 meses, o Brasil soma 978 infeções, das quais 744 foram registadas em São Paulo. Em seguida estão o Rio de Janeiro (117), Minas Gerais (44), Paraná (19) e o Distrito Federal (15), segundo boletim do Ministério da Saúde brasileiro.

A pasta informou em nota que "continua em coordenação direta com os estados para monitorar os casos e rastrear os contactos dos pacientes.

Mais de 18.000 casos de Monkeypox foram detetados em todo o mundo desde o início de maio passado, fora das áreas endémicas de África.

A doença foi identificada em 78 países até agora e 70% dos casos estão concentrados na Europa e 25% nas Américas, disse o responsável da OMS.

Cinco pessoas morreram da doença (todas em África) e cerca de 10% dos casos exigem internamento hospitalar para tentar aliviar a dor dos pacientes.

A vacina contra a varíola, assim como antivirais e a imunoglobulina 'vaccinia' (VIG), podem ser usados como prevenção e tratamento para a Monkeypox, uma doença rara.

A doença, que tem o nome do vírus, foi identificada pela primeira vez em humanos em 1970 na República Democrática do Congo, depois de o vírus ter sido detetado em 1958 no seguimento de dois surtos de uma doença semelhante à varíola que ocorreram em colónias de macacos mantidos em cativeiro para investigação - daí o nome "Monkeypox" ("monkey" significa macaco e "pox" varíola).