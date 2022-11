Um homem de 22 anos, que regressou recentemente dos Emirados Árabes Unidos, será a primeira vítima mortal da varíola dos macacos na Índia.

A vítima, de nacionalidade indiana, morreu uma semana depois de ter sido internada. Porém, a ministra da Saúde do país diz não ser ainda clara a associação da morte ao caso porque o indivíduo "não tinha os sintomas do vírus varíola dos macacos. Ele deu entrada no hospital com sintomas de encefalite e fatiga".

Vinte pessoas foram, entretanto, identificadas como de alta risco e estão sob observação, adiantou a ministra indiana, assim como os pais, amigos e o pessoal médico por terem estado em contacto com a vítima.

A Índia tem registados, até ao momento, quatro casos da doença. O primeiro data do passado dia 15 de julho e trata-se de um homem que também havia regressado dos Emirados Árabes Unidos.