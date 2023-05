A “Grande Mancha de Lixo do Pacífico” está localizada no meio do maior vórtice aquático do mundo, conhecido como o Giro do Pacífico Norte (NPG), formado por quatro correntes oceânicas e considerado o maior ecossistema do planeta. Esta mancha, detetada pela primeira vez em 1977, contém mais de 1,8 mil milhões de fragmentos de plástico. A mancha é três vezes maior que a área da França.