E se fosse possível viver, por uma noite, no "mundo encantando" da Barbie e do Ken? É verdade, vai ser possível. No dia 17 de julho, pode tentar reservar a "Casa do Sonho" da Barbie, nos Estados Unidos. Os escolhidos poderão passar uma noite neste "mundo encantado", nos dias 21 e 22 de julho, altura em que o novo filme "Barbie" é lançado nos cinemas.