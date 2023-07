A temperatura do oceano Atlântico Norte atingiu o nível mais quente de todos os tempos, a dois meses do pico de calor habitual. Com uma nova máxima diária registada à da superfície do mar e que atingiu os 24,9ºC.

A onda de calor está também a ter impacto em África, na Síria mais de 130 fogos foram registados no país apenas este mês. As Nações Unidas fala num grave risco para os cerca de 800 mil deslocados, que vivem em algumas zonas rurais afetadas pelo calor.