Não obstante, o utilizador é avisado para não partilhar informações confidenciais com o ChatGPT. Porém, se já o fez em algum momento, poderá enviar um e-mail para deletion@openai.com e colocar “solicitação de exclusão de conta” no assunto. No corpo do e-mail deverá escrever, “por favor, exclua a minha conta”. Irá depois receber um e-mail de confirmação assim que a solicitação estiver concluída.