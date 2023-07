Em colaboração com os municípios de Alijó, Carrazeda de Ansiães e Peso da Régua, esta temporada traz mais novidades para os passageiros.





Para além da habitual oferta de um cálice de vinho do Porto e dos tradicionais rebuçados da Régua, em todas as viagens, é oferecido um doce típico da região ou uma garrafa de Favaíto, o moscatel do Douro.