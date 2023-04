Que idade é ser “velho”? 90? 95? E que tal 141?

Isto pode parecer impossível, mas no futuro as pessoas poderão viver mais tempo do que vivem agora, segundo uma investigação norte-americana. David McCarthy, professor na Universidade da Geórgia, diz que é possível os homens viverem até aos 141 anos e as mulheres para além dos 130.