“Faça um cruzeiro, viva, trabalhe e explore de sua casa no mar”: é este o desafio que a empresa Life at Sea Cruises está a lançar aos mais aventureiros. A empresa proporciona uma viagem pelo mundo, com a duração de três anos. Poderá reservar a sua viagem a partir de 30.000 dólares (cerca de 28.300 euros) por pessoas por ano, com tudo incluído.