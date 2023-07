Aberto apenas ao fim do dia. Antes do jantar, há uma infinidade de marisco para partilhar no regresso da praia. Comece com umas ostras ou com a gamba nacional, os parta logo para uns carabineiros, ou para o camarão tigre grelhado. Incontornáveis as “ameijoas à Bulhão Pato”, e o “Berbigão ao natural”.