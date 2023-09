"Estava a viver em Londres (Inglaterra), quando tive a hipótese de visitar Portugal através de um bom pacote de viagens para Albufeira de duas semanas. Nesse período, conheci pessoas fantásticas, foi como ter uma vida praticamente nova. Apaixonei-me completamente por Portugal. As praias, o mar, o vento, as cores, as pessoas e a gastronomia, podia continuar e continuar", disse Weis à agência Lusa.