A lei de identidade de género permite,

desde 8 de agosto de 2018, o direito à autodeterminação da identidade e expressão

de género e a mudança do nome e do sexo no registo civil a partir dos 16 anos, mas com a obrigatoriedade de um documento passado por um médico ou psicólogo médico para atestar

a vontade dos menores com idades entre os

16 e os 18 anos.