Este buraco negro, que está numa galáxia no centro de um aglomerado maciço chamado Abell 1201, é o primeiro cujas características são determinadas graças à técnica de deteção pelo efeito de lente gravitacional - fenómeno que ocorre quando um objeto com uma enorme massa - uma galáxia ou um buraco negro - faz com que a luz se curve. O intenso campo gravitacional do buraco negro distorce o espaço e a luz à sua volta.