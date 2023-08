Este local convida a respirar, desligar e reconectar e fica perto do rio Tinhela

“Acreditamos que para construir economias sustentáveis e ecológicas, o futuro do mundo e um planeta saudável, temos de compreender a nossa relação com a natureza e connosco próprios. Usamos o termo “sustentabilidade interior” [“inner-sustainability”] para descrever o processo de autoconhecimento e estar consciente de como melhor gerir as escolhas que fazemos no presente e no futuro”, assinalam os proprietários.