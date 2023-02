O presidente do ISQ, Pedro Matias, destaca que este novo sistema "irá permitir analisar e consolidar dados recebidos através da observação da Terra e por veículos aéreos não tripulados ('drones')", identificando "zonas alvo de catástrofe naturais" e "auxiliar na busca e salvamento". de "abordar com o máximo de eficácia as catástrofes naturais que se têm registado na Europa com cada vez maior frequência".