"O calor era extremo durante o dia, o frio intenso durante a noite, as estradas de terra, traiçoeiras, repletas de pedras e areia, e, principalmente, o vento forte, transformaram esta epopeia de cerca de 650 quilómetros num desafio mental e físico.

No entanto, o que me ajudou a superar as adversidades foram as pessoas que encontrei nas chamadas estradas de "placas de zinco."