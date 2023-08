O feito aconteceu em junho, mas só agora as imagens foram divulgadas. O palco escolhido foram as Torres Katara, na cidade de Lusail, no Qatar. O edifício, com um formato que se assemelha a uma meia-lua, alberga dois hotéis de luxo, de cinco e seis estrelas, e foi inaugurado em 2022, durante o Mundial de Futebol, que teve lugar naquele país.