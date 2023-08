Os sinais do aquecimento global provocado pelas atividades humanas - a começar pela utilização de combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás) - surgem um pouco por todo o mundo: na Grécia, parcialmente devastada pelas chamas, bem como no Canadá, que também sofreu terríveis inundações; visível no calor avassalador no sul da Europa, no norte de África, no sul dos Estados Unidos e numa parte da China, que pouco depois sofreu chuvas torrenciais.