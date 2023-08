No que diz respeito à faturação por distribuidor, a NOS e a Cinemundo passaram a estar separadas por menos de 300 mil euros, com a NOS ainda na liderança, com 17,8 milhões de euros até julho.

Nos filmes portugueses, o mais visto do ano é "Mal Viver", de João Canijo, com 16 mil espetadores e 77 mil euros de receita.