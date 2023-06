Semelhante a um macaco e da espécie Australopithecus afarensis, Lucy viveu em África há mais de três milhões de anos. Foi desenterrada na Etiópia em 1974. O esqueleto estava 40% completo e com 47 de 207 ossos intactos, o que permitiu conhecer melhor a sua biologia em comparação a qualquer outro fóssil da época. Quando foi encontrada, os arqueólogos estavam a ouvir "Lucy In The Sky With Diamonds", dos The Beatles. Foi, por isso, "batizada" de Lucy.